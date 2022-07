Duits kampioenschap Jeugdmennen Bösdorf: Groot jeugdfeest

Tijdens de prijsuitreiking van de marathon vatte Marie Tischer de prestaties goed samen. “Het is geweldig om de goede prestaties te zien van onze jonge menners, zowel in de dressuur en vaardigheid als in de marathon. Daarnaast vind ik het indrukwekkend hoe geweldig de sfeer hier is, ook tussen de deelnemers onderling.”

De organisatie had het perfect onder controle en zorgde met het programma voor de nodige ontspanning en gezelligheid tussen de wedstrijdonderdelen door.

U25

Leon Zacharias Reinhardt won de gouden medaille bij de U25 (tweespan pony). Hij won alle drie de onderdelen en eindigde daarmee met 106,95 strafpunten voor Corinna Grun, die zilver won. Het brons ging naar Marie Steeken.

Bij de tweespan paarden won Matthias Brümmer zijn eerste kampioenstitel. Met Kiara en Patty’s Stableford Challenge won hij de dressuur en de marathon. Hij werd tweede in de vaardigheid en won daarmee overtuigend. Lukas Stahl won vorig jaar brons en wist dat nu te verbeteren naar zilver. Fabian Hase won het brons.

Michelle Bloßfeld won de bronzen medaille op de Duitse Jeugdkampioenschappen in Lähden 2021 en eindigde afgelopen weekend bovenaan bij de enkelspan paarden. Ze verwees Tom Stottmeister, die vorig jaar goud won, naar de zilver plaats. Ciara Schubert won met Lassila de bronzen medaille.

Lisa-Maria Tischer werd Duits Kampioen U25 bij de enkelspan pony’s. Het zilver ging naar Eric Wolters met Biskitt en Luisa Dietrich won het brons.

Leon Zacharias Reinhardt

U16

Max Andrew verdedigde zijn nationale titel bij de tweespan pony’s U16. Zijn score 72,40 strafpunten na de vier onderdelen was genoeg voor de gouden medaille. Het zilver ging naar Marie Reinhard met 73,67 strafpunten en Annabel Kriete won het brons.

Ruben Morón Zirfas is de nieuwe kampioen bij de enkelspan paarden. Met Eda voor de koets won hij met 98,38 strafpunten. Theo Schwitte won het zilver en het brons ging naar Sina Hermes.

Bij de enkelspan pony’s ging de overwinning naar Wiebke Wolters met Akito, gevolgd door Nele Voskort. Pauline Glöggler won het brons.

Goud voor Hessen en Baden-Württemberg in deelstaatwedstrijd

Tijdens het nationaal kampioenschap werd er ook een wedstrijd tussen de verschillende deelstaten gehouden. Hiervoor moesten vooraf drie aanspanningen per deelstaat worden aangewezen. Per onderdeel tellen de beste twee resultaten van elk team voor het eindklassement.

De beker voor de U25-deelnemers ging naar Hessen. Het team van Claudia Lauterbach bestond uit Leon Zacharias Reinhardt, Lisa Maria Tischer en Verena Engelbach. Het team uit Hannover werd vertegenwoordigd door uit twee coaches: Timo Eitzmann en Niels Grundmann. Hun team, bestaande uit Anna-Lena Schulz, Lara Hahlbom en Lea, won het zilver. Tom Stottmeister, Christoph Eschholz en Amelie Müller vertegenwoordigden Saksen-Anhalt. Zij wonnen, onder leiding van Stephanie Wunderlich, brons.

Bij de U16 teamruiters wonnen de jeugdmenners uit Baden-Württemberg. Onder leiding van Jens Motteler wonnen ze de beker met slechts twee menners: May Andrew en Pauline Göggler. Wiebke Wolters, Marie Nordhues en Nele Voskort startten voor Westfalen, zij wonnen het zilver onder leiding van Andreas Pues-Tillkamp. Het brons ging naar de jonge menners Henri-Wilhelm Büst, Conner Bodnia en Christoph Kemper uit Saksen-Anhalt, die net als de U25-menners werden begeleidt door Stephanie Wunderlich.