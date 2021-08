DK dressuur en vaardigheid Mendistrict Oost verreden

Hoewel de dag druilerig en met een flinke plensbui vergezeld van onweer begon, werd het een fantastische sportdag voor de menners en hun paarden.

De zes dressuurringen op de terreinen van de familie van Tuijl lagen er prachtig bij en de vaardigheid, gebouwd door Govert de Koning, was een kampioenschap waardig. De sfeer was mede door het warme welkom van de familie van Tuijl erg goed, en na zolang geen wedstrijden te hebben kunnen organiseren en rijden maakte dat dit een dag was met een gouden randje. De vele vrijwilligers van Waal en Linge hebben zorg gedragen voor het perfecte verloop van de wedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen en de afvaardiging naar de Hippiade

Foto van Facebook Mendistrict Oost