DK dressuur en vaardigheid Mendistrict Oost verreden

“De belangrijkste reden om deze wedstrijd te organiseren, is dat het de wens van de menners zelf was om toch een Districtskampioenschap te kunnen rijden”, verteld Mendistrict Oost – voorzitter Wim Veldboom. “Samen met het bestuur van de Sterruiters in Haaksbergen zijn we erin geslaagd om in een korte tijd een mooie wedstrijd op deze schitterende locatie neer te zetten.”

De deelnemers gingen op zaterdag de strijd aan in twee dressuurproeven, verdeeld over zes dressuur-ringen op grasterrein. Iedere proef werd beoordeeld door twee juryleden. Het was duidelijk te zien wie zijn span het laatste half jaar goed had door-getraind en bij wie trainingsuren en wedstrijdritme ontbrak.

Na de dressuur wachtte de deelnemers een technisch maar goed te rijden vaardigheid, gebouwd door Hanne Louise de Koning. In de twee zandbanen werd een parcours uitgezet voor de klasse L en tweespan paarden en een parcours voor de M, Z en ZZ combinaties. Om kampioen te worden in de vaardigheid was in de meeste rubrieken een foutloze ronde met een scherpe tijd nodig.

Het bestuur van Mendistrict Oost kijk terug op een geslaagde dag onder perfecte weersomstandigheden.

