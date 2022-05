DK dressuur en vaardigheid Zuid een week verplaatst

De ambiance van Manege De Vosberg en de verrichtingen van de deelnemers die rijden om de kampioenschappen maken deze dag tot een feestje van groot tot klein. Er kunnen twee dressuurproeven en twee keer vaardigheid met een barrage gereden worden.

Selectiewedstrijd voor Hippiade

Daarnaast wordt er in alle wedstrijdrubrieken in zowel de dressuur als in de vaardigheid een sportieve strijd gestreden om een ticket voor afvaardiging naar de Hippiade te bemachtigen. De Hippiade Mennen, waar de beste menners uit alle districten het tegen elkaar opnemen, vindt plaats op 23 augustus op het KNHS – centrum in Ermelo.

Tijdens dit DK kunnen de SWM – menners ook hun proeven komen trainen in een 40 x 80 meter of een 40 x 100 meter – ring onder het oog van de jury.

Wedstrijdmenners kunnen inschrijven via MijnKNHS; impulsrijders en SWM – rijders via e-mail.

Publiek is van harte welkom!

Klik hier voor meer informatie en het email-adres