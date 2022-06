DK Dressuur en Vaardigheid Zuid op 10 juli

De datum moest helaas een week verzet worden, maar het wordt alsnog een mooie wedstrijddag. De beste dressuurrijders tonen zich op hun best met een performance in de proeven B tot ZZ en het kegelparcours vraagt kennis, kunde en concentratie om de menners zo snel mogelijk twee foutloze rondes te laten afleggen. Fotograaf Cor van Dee (Photowerken) is aanwezig om de prestaties op beeld vast te leggen.

De districtskampioenschappen vormen tegelijkertijd het selectiemoment voor deelname aan de Hippiade op 23 augustus in Ermelo, waar de beste combinaties van alle districten het tegen elkaar op gaan nemen.

Ook de rijders die hun dressuurproef van de samengestelde wedstrijden willen oefenen onder het deskundig oog van de jury, zijn van harte uitgenodigd om in te schrijven in Panningen.

Inschrijven kan via MijnKNHS; recreanten en SWM – rijders door het sturen van een e-mail.

