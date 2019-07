DK en SWM Schijndel onder tropische omstandigheden verreden

De overgebleven negentig rijders, juryleden en vrijwilligers trotseerden het hete weer op zaterdag tijdens de dressuur en vaardigheid. Het vaardigheidsparcours van Daan Peters en Riny van de Burgt leek makkelijker dan het was en zorgde voor de nodige verschuivingen na de dressuurproef.

Vanwege de temperaturen werd de trajecttijd van de marathon op zondag aangepast en waren er geen problemen bij de vetcheck en tijdens de wedstrijd.

Pony's

Bij de enkelspan pony’s klasse L ging Angeline Zuidema na de eerste dag aan de leiding, maar moest deze plaats na de marathon afstaan aan Loek van Delft die de nieuwe districtskampioen werd. Jeugdlid Marly Meulendijk werd reservekampioen in deze klasse.

Chantalle Boogaarts won de gecombineerde klassen M en Z, Jos Gerlings werd reservekampioen.

De tweespan pony’s klasse L werd volledig gedomineerd door Sanne Janssen die hierdoor onbedreigd districtskampioen werd. Irma Theunissen werd reservekampioen vanwege materiaalpech in de marathon bij Frank Visser. Hij moest genoegen nemen met de derde plaats.

In de klasse M werd Giel van der Linden de nieuwe districtskampioen met op de tweede plaats Rian van Arkel. Joost Aarts werd reservekampioen omdat hij voor District Zuid uitkomt.

Klasse Z had helaas maar vier deelnemers. Cas Hendriks won de wedstrijd na een zeer snelle marathon voor Mandy van Delft die reservekampioen werd.

Bij de vierspan pony’s klasse M en Z gingen vier deelnemers de strijd met elkaar aan. Chantal Brugmans kwam, zag en overwon in alle onderdelen, voor Anouk de Man die reservekampioen werd.

Paarden

Bij de enkelspan paarden klasse L ging Gabrielle van de Broek na de eerste dag aan de leiding, maar moest opgeven in de marathon. John Castelijns werd de nieuwe districtskampioen, gevolgd door de onlangs getrouwde Shirley Geraets – Moors die reservekampioen werd.

De goed vertegenwoordigde klasse M werd gewonnen door Berry van den Bosch, voor de voorzitter van Mendistrict Oost, Wim Veldboom. Anouk Houtermans werd, als District Zuid – rijdster, reservekampioen.

In de klasse Z werd Koen van Aarle, die een sterke marathon reed, districtskampioen.. De tweede plaats was voor Jaap van der Horst, maar de voor District Zuid rijdende Wilbrord van den Broek werd reservekampioen in deze rubriek.

In de gecombineerde rubriek tweespan paarden klasse M en Z ging Harry van Boxtel met zijn prachtige schimmels na de eerste dag aan de leiding, maar moest in de marathon opgeven. De enige Z – rijdster Saskia van Heesch werd districtskampioen voor haar pupil Michiel Klep die reservekampioen werd.

De deelnemers, organisatie en vrijwilligers kunnen terugkijken op een mooie en sportieve wedstrijd. Volgend jaar worden de districtskampioenschappen wederom in Schijndel georganiseerd door menvereniging DIO.

