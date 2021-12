DK indoormarathon Mendistrict Zuid gaat door

Het belang van deze minimarathon, die op 11 en 12 december in beide manegehallen verreden gaat worden is groot omdat de wedstrijd zowel het Districtskampioenschap als de tweede selectie voor de Strijd der Districten omvat.

De organisatie moet het evenement in een kort tijdsbestek onder scherpe coronarestricties indelen. Voor een goed verloop van de wedstrijd inclusief voldoende mogelijkheden om te verkennen, is het van groot belang dat de deelnemers de berichtgeving via e-mail goed in de gaten houden en opvolgen.

Er is geen prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen en ook het gezellig samenzijn na de wedstrijd is niet toegestaan. De huldiging zal plaatsvinden tijdens de voorjaarsvergadering van Mendistrict Zuid.

De derde en laatste selectiewedstrijd wordt georganiseerd door Menvereniging Peel en Maas op 9 januari in Panningen. Daarna is bekend welke menners mogen deelnemen aan de Strijd der Districten die op 30 januari plaatsvindt in Ermelo.

