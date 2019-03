DK Mendistrict Oost: Kür op Muziek, dressuur en vaardigheid

De 26 dressuurproeven werden beoordeeld door juryleden Paul Versluis en Peter Bonhof; de Kür op Muziek door Peter Bonhof en Wil van Hulst. Voor de Kür meldden zich zes combinaties, verdeeld over de klassen L tot en met ZZ, waarin de pony’s het sterkst vertegenwoordigd waren met vijf combinaties. Het kampioenschap ging naar Fleur van Empelen, Klazien Kleermaker werd reservekampioene en de deelnemers kregen van Peter Bonhof tips mee voor de volgende keer.

Vaardigheid parcoursbouwer Bennie Steenblik had een goed te rijden parcours ontworpen met een aantal technische wendingen waardoor niet iedereen foutloos over de finish kwam. Het verschil tussen wel of geen kampioen werd uitgemaakt in de barrage.

De kampioenen:

B dressuur Inge Winter, reserve Chantal Hekkert

L dressuur Elise Diteweg, reserve Mirjam Slob

M dressuur Albert Hooyer, reserve Erma Bast

Z en ZZ dressuur Annemarie Evers, reserve Huib Goetheer

Kur op muziek Fleur van Empelen, reserve Klazien Kleermaker

L vaardigheid Mark Roelink

M vaardigheid Peter van de Steeg, reserve Wim Veldboom

Z en ZZ vaardigheid Anouk de Geijter, reserve Albert Hooyer

Klik hier voor alle uitslagen

Dressuur Kampioenen