DK Oost Dressuur en Vaardigheid op 13 maart

Het mendistrict is zich ervan bewust dat er op dit moment erg weinig mogelijk is in de wedstrijdsport en dat de menners nauwelijks wedstrijdgericht hebben kunnen trainen.

Het bestuur doet er alles aan om binnen de mogelijkheden toch tot een planning te komen ter voorbereiding van de kampioenschappen.

Als alles doorgaat starten de pony’s bij Manege Luxool in Nijkerk, Menvereniging De Lange Boom en de paarden bij Manege Rantrime in Hierden.

Klik hier voor meer informatie over het DK pony’s.

Klik hier voor meer informatie over het DK paarden.

