DK vaardigheid Oost: tijd én ballen spelbreker

Uiteindelijk komen natuurlijk de beste combinaties in aanmerking voor de kampioenstitel. In de rubriek enkelspan paarden was Kees van Turnhout de beste en is Wilco van Veluw reservekampioen geworden. In de combinatierubriek van de paarden van M tot en met ZZ was Albert Hooyer met zijn Tinker Amy goed voor de kampioenstitel en werd Nico van Dijk reservekampioen.

Pony's

Lysanne Goedkoop is kampioen geworden met op de tweede plaats Rian van Arkel in de L pony klasse. Eveline Roseboom was bij de tweespannen pony’s goed voor de eerste plek gevolgd door Wim van den Brink. Voor Anouk van de Beek pakten de beide parcoursen in de klasse M pony ook goed uit en Jorn van Olst werd reservekampioen. Tot haar eigen verbazing deed Denise Wassing met Joep voor de wagen goede zaken en ging naar huis met de kampioenstitel en waarbij Jorn van Olst ook in het Z en ZZ reservekampioen werd.

Bij de sulky’s ging Natasja Verheul met de kampioenstitel naar huis. De gezellige dag werd natuurlijk afgesloten met het maken van de foto’s!

