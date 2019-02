DK West: Dubbelslag voor Jaqueline de Groot

In de klasse B paarden was Karin Bakker met haar paard Igor de beste met een gemiddeld percentage over beide proeven van maar liefst 67,458%. Reservekampioene werd Nicole Verburg met Flynn met ook een mooie gemiddelde van 64,167%.

Minimale verschillen

In de klasse L was het verschil tussen de kampioen en de reservekampioen miniem. Wim van Dorp zette met Tatja M.p. in de eerste proef het beste resultaat neer met 67%. Maar hij moest in de tweede proef zijn meerdere erkennen in de uiteindelijk kampioene Jacqueline de Groot – Apon. Zij haalde met Kobaldi in de eerste proef nog een score van 65,833%, maar in de tweede proef troefde ze Wim net af met 63,833% , wat haar gemiddelde op 64,833% bracht. Zij werd kampioen en dat bombardeerde Wim van Dorp tot reservekampioen met een gemiddelde van 64,709%.

Het middagprogramma begon met de klasse M. Brigitte de Bokx scoorde met haar paard Lieuwe van Hofstede Dijkzicht een gemiddelde van 62,667% en trok het kampioenschap in de klasse M naar zich toe. Ook in deze klasse weer een verschil achter de komma, want reservekampioen Sandra Derksen reed haar paard Baco naar 62,542%.

De klassen Z en ZZ werden in handicap samengevoegd. Opnieuw pakte Jacqueline de Groot – Apon, nu met haar paard Whisper het kampioenslint (61%). Tessa Jannink legde met haar paard Coen beslag op het reservekampioenschap met 60,025%.

Tweespan pony’s

Deelnemers in verschillende klassen meldden zich voor hun sportieve strijd in de rubriek tweespan pony’s. De afgetekende winnares was Lindsay Landman met Filia van de Langewiek en Joppe van de Langewiek. Zij behaalde over de twee proeven een gemiddelde score van maar liefst 66,917%. Reservekampioene werd Elise Borgstijn die een gemiddelde scoorde van 64,542%.

Enkelspan pony’s

De tweede wedstrijddag stond in het teken van de pony enkelspannen. De klasse B was de grootste rubriek. De eerste plaats was met een score van 66,750% voor Marianne Wijdenes met haar gelegenheidspony Wrentnall Red Fox. De pony is eigendom van haar zus Ellen.

Kampioen in de klasse L werd Nadja Broos met haar pony Big Boy (65,584%). De pony Wrentnall Red Fox liep nu naar de reservetitel met Ellen Wijdenes aan de leidsels en scoorde gemiddeld 64,709%.

Ruimschoots de beste en dus kampioene in de klasse M was Renate Provoost. Met haar succespony Quibus reed ze een prachtige score van 66,25%. Daarmee bleef ze Lisanne Aerts ruimschoots voor, die met Finley 62,167% behaalde en de reservetitel pakte.

Renske Zeldenrijk werd kampioen in de klasse Z met haar pony Saartje (59,584%).

Alle uitslagen staan op de site van Mendistrict West

Bericht en bron: Mendistrict West

Renate Provoost werd kampioen in de klasse M (archieffoto)