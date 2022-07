Duits kampioenschap vierspannen Rastede: Goud voor de Brauchle broers

In 2019 werd Michael Brauchle voor het eerst Duits kampioen, toen met een gebroken been. In Rastede wist hij dit weekend zijn titel van 2021 te verdedigen en werd dus opnieuw Duits kampioen. “Michael is in topvorm”, aldus bondscoach Karl-Heinz Geiger. Brauchle nam begin deze maand niet deel aan het CHIO Aachen omdat hij en zijn vrouw dat weekend ouders werden van een tweeling.

Brauchle eindigde in Rastede als derde in de dressuur en won de marathon en de vaardigheid. Met zijn score van 133,54 strafpunten, bleef hij zijn concurrent Christoph Sandmann ruim voor. Hij scoorde 142,36 strafpunten.

Met 146,75 strafpunten won Georg von Stein het brons. Marijke Harm eindigde met 0,06 stafpunt verschil op de vierde plaats. Harm won de dressuurproef, maar reed in de vaardigheid, dat in Rastede voor de marathon werd verreden, geen foutloze ronde waar ze op gehoopt had. Met de zesde plaats in de marathon eindigde ze als vierde in het totaalklassement.

Longlist WK Pratoni

In september mogen zes Duitse menners naar het WK vierspannen in Pratoni del Vilvaro, Italië. Naast Michael Brauchle, Christoph Sandmann, Georg von Stein en Mareike Harm zijn ​​ook Anna Sandmann, Dirk Gerkens en René Poensgen geselecteerd. “We gaan met een goed gevoel naar het WK in Italië”, zegt Karl-Heinz Geiger, vooruitkijkend naar het hoogtepunt van het jaar. “De marathonhindernissen waren in Rastede niet van het niveau dat we verwachtten. Ze waren eigenlijk niet kampioenschap waardig, maar onze menners zijn in zeer goede vorm. Ik kijk uit naar het WK!”

