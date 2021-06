Documentaire over restauratie Gouden Koets op NPO 2

Het Amsterdam Museum was vroeger een weeshuis, waarvan de kinderen de kussens van de koets borduurden.

Hoewel er geen bekendheid was gegeven aan de verplaatsing van de koets, kwamen er enkele buurtbewoners af op de nachtelijke drukte. Maar er was niet veel te zien. De 2800 kg zware koets werd in een kist met een kraan over de gebouwen van het museum naar het binnenplein getakeld. Het resultaat van de restauratie is pas te zien als de tentoonstelling opent.

Documentaire

Voor de presentatie van de Gouden Koets zendt de NOS een documentaire uit over de renovatie. Dit is 16 juni van 20:30 – 21:30 uur te zien op NPO 2.

Donderdag 17 juni opent de koning de tentoonstelling van de Gouden Koets. Het besluit over wat er met de koets gebeurt als de tentoonstelling in februari 2022 afloopt is nog niet bekend gemaakt.

Koningin Wilhelmina

De Gouden Koets werd in 1898 door de inwoners van Amsterdam geschonken aan Koningin Wilhelmina, toen zij op 18-jarige leeftijd werd ingehuldigd. Er werkten meer dan twaalfhonderd ambachtslieden aan de koets.

Sinds 1903 wordt de koets voornamelijk gebruikt voor Prinsjesdag. Tijdens de restauratie gebruikte de koning vervangend vervoer: de Glazen Koets uit 1826.

Bron: NOS