Donaueschingen 2019: Bram Chardon leidt, pech voor team NL

Er was veel publiek op de been om de prestaties van de vierspanrijders te volgen. De hindernissen waren technisch en selectief; een foutje was snel gemaakt. Koos de Ronde reed een geweldige marathon. In vijf van de acht hindernissen reed hij de snelste tijd en in hoog tempo leek hij te spelen met de lastige obstakels. Alleen in hindernis 8 zat het even tegen: hij moest een extra volte rijden en dat kostte dure seconden. Desondanks leek hij op weg de marathon te winnen, maar helaas bleek enige tijd later dat hij in het A traject niet de juiste tijd had gehanteerd en kwamen er maar liefst 35 strafpunten bij. Hiermee zijn voor hem de individuele medaillekansen verkeken.

Voor het team waren de ogen nu gericht op Bram en IJsbrand Chardon. Bram reed zeer aanvallend en klokte prima tijden, hij werd tweede in de marathon. Ook IJsbrand ging voortvarend van start, maar in hindernis 4 vond hij zijn Waterloo. Hij kiepte om. Gelukkig kwamen mensen en paarden met de schrik vrij, maar daarmee is hij uit de wedstrijd en tellen zijn resultaten niet meer mee voor het teamklassement.

Duitsers op kop

Aangemoedigd door veel fans voelden de Duitse rijders zich als een vis in het water in deze marathon. Michael Brauchle en Georg von Stein gingen vol in de aanval. Brauchle nam veel risico en dat loonde; hij won de marathon. Von Stein werd derde. Daarmee brachten ze hun team met een fikse voorsprong aan de leiding in het landenklassement.

Glenn Geerts deed voor de Belgen een duit in het zakje. Hij werd knap vierde en ook zijn beide teamgenoten, Dries Degrieck en en Edouard Simonet reden een uitstekende marathon. België staat na twee onderdelen in zilveren positie, gevolgd door de Fransen, voor wie opnieuw Benjamin Aillaud het beste resultaat boekte. Ook voor Aillaud waren er geen problemen in de hindernissen, hij werd vijfde en moest één plekje inleveren in het klassement.

Overige Nederlanders

Ook ups en downs bij de individuele Nederlandse deelnemers. Een grote ‘up’ voor Peter de Ronde. Hij reed een uitstekende marathon en ging geruime tijd aan de leiding. In iedere hindernis verbeterde hij de tot dan toe gereden tijden en werd zesde in de marathon.

Mark Weusthof had direct in hindernis 1 al pech. Hij kwam zeer voortvarend de hindernis in gereden. De voorpaarden doken te snel naar rechts weg, waardoor hij niet alleen gelijk vast kwam te staan, maar er ook een achterpaard over de streng kwam. Beide grooms gingen even van de wagen en dat leverde 10 dure strafpunten op. In de overige hindernissen liep het fraai, maar Weusthof nam uiteraard geen grote risico’s meer.

Edwin van der Graaf kwam goed mee, maakte geen fouten en reed een keurige marathon, hij eindigde in de middenmoot. Hans Heus meldde zich af, want hij moest vanwege familieomstandigheden naar huis.

Vaardigheid

De vaardigheidsproef zal morgen zeker zo spannend worden als de marathon van vandaag. De top 4 in het individuele klassement heeft kleine onderlinge verschillen. Het Nederlands team zal alles op alles zetten om nog een bronzen medaille binnen te slepen, maar is daarvoor wel afhankelijk van de fouten van de concurrentie. Een positie die voor de oranjemenners hoogst ongebruikelijk is. De wedstrijd is thuis te volgen via FEI TV

