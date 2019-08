Donaueschingen 2019: goede start oranjeteam

Het was genieten voor de juryleden, ze konden veel punten kwijt want er werden uitstekende proeven verreden. De top 8 reed onder de 50 strafpunten. De Fransman Benjamin Aillaud won de dressuur. Met zijn Arabo Friezen reed hij een indrukwekkende proef met sterke verruimingen en mooie vloeiende overgangen en werd beloond met 42,58 strafpunten.

De beide Chardons en Koos de Ronde reden uitstekende proeven. Met een score van 43,92 en 43,98 deden vader en zoon Chardon niet voor elkaar onder. Bram werd derde, reed een harmonieuze en foutloze proef met een mooi ontspannen beeld en goed blok. Het voorspan van IJsbrand loopt spectaculair, maar dat is tegelijk de moeilijkheid want op sommige fracties van momenten is het nog net geen geheel met het achterspan. Maar vakman IJsbrand toverde een meesterlijke proef op de mat en werd tweede achter de Fransman. Koos de Ronde reed een safe en foutloze proef en scoorde een mooie 47,91 en staat vijfde.

Overigens zijn de onderlinge verschillen over de hele linie gering. Dat maakt dat de marathon van morgen extra spannend wordt. De acht hindernissen zijn zeer gevarieerd en vragen om verschillende vaardigheden van de menners en de paarden. Traditioneel in Donaueschingen is de waterdoorgang door een deel van rivier de Brigach opgenomen. De marathon is live te volgen op FEI TV

