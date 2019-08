Donaueschingen 2019: goud voor Bram Chardon

Het goud in de landenwedstrijd ging naar gastland Duitsland, België pakte het zilver. In het individuele klassement was het zilver voor Benjamin Aillaud (Frankrijk) en brons voor Glenn Geerts (België).

Mark Weusthof won met twee perfect gereden omlopen de vaardigheidsproef.

Een verslag van de wedstrijd volgt later vandaag.

Kijk hier voor de uitslagen

