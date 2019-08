Donaueschingen 2019: Spannend tot het laatst

Het was geen extreem vaardigheidsparcours, maar het had veel moeilijke wendingen, combinaties en versmalde poorten waarbij tempocontrole en goed stuurwerk nodig waren om zonder al te veel fouten rond te komen. Met een ‘winning round’ als slotstuk was het een aangename wedstrijd om naar te kijken.

Mark Weusthof sloot zijn EK af met twee perfecte vaardigheidsparcoursen

Winning round voor Weusthof

Zes aanspanningen legden het parcours zonder fouten af. Mark Weusthof was de eerste deelnemer die daarin slaagde. Na de teleurstelling over de marathon waar het gisteren in hindernis 1 gelijk misging, revancheerde hij zich met een perfect gereden foutloze vaardigheidsproef. Later op de dag namen de beste 11 vaardigheidsmenners het tegen elkaar op in de ‘winning round’. Mark moest hier als eerste van start en reed opnieuw een perfect parcours, foutloos en in een snelle tijd. Niemand lukte het dit te verbeteren. Glenn Geerts was het snelst, maar tikte in deze ronde twee ballen van de kegels, waardoor Mark tot winnaar van de vaardigheid werk gekroond. Ook Peter de Ronde reed een foutloze eerste omloop, maar kon in de winning round het resultaat van Mark niet verbeteren.

Geen teammedaille

Natuurlijk ging het allemaal om het klassement. Zeker in de individuele top 4 kon er nog van alles gebeuren en het goud voor Duitsland was ook nog niet zeker. Het Nederlands team dat gisteren was gezakt naar een vierde plek kon niet meer meedoen om de medailles. Door het marathondébacle telde het resultaat van IJsbrand Chardon niet meer mee. Koos de Ronde had zich na zijn kansloze plek in het klassement als gevolg van fouten in het tijdschema teruggetrokken en was gisterenavond naar huis gegaan. De ogen van de Nederlandse fans waren daarom gericht op Bram Chardon die na de marathon aan de leiding stond.

Landenklassement

De menners uit de top 3 van het landenklassement hielden allemaal het hoofd koel in de vaardigheid. Met een enkel balletje of geringe tijdfouten kon er niet veel meer veranderen in de stand. Met nulrondjes van Edouard Simonet en Glenn Geerts haalden de Belgen het maximaal mogelijke. De Duitsers hadden weliswaar geen foutlozen, maar met 0,91 van Anna Sandmann en 1 balletje voor zowel Georg von Stein als Micheal Brauchle waren zij zeker van het teamgoud. De Belgen zijn dolgelukkig met hun zilveren medaille.

Het balletje dat Georg von Stein al gelijk op poortje twee van de kegel aftikte (hij stuurde te vroeg de poort uit) werd voor zijn individuele positie een hele dure. Hij viel daardoor van het podium naar de vierde plaats. Dankzij zijn fraaie foutloze ronde kon een dolgelukkige Glenn Geerts het brons in ontvangst nemen.

Glenn Geerts was dolgelukkig met individueel brons

Spannende ontknoping

Dressuurwinnaar Benjamin Aillaud betrad als één na laatste de piste. Hij maakte het met aan aantal hectische stuurbewegingen erg spannend, maar liet toch alle ballen op de kegels, kwam alleen iets te laat binnen wat 0,91 strafpunten opleverde. Zijn individuele zilver was daarmee veilig gesteld. Of dat nog kon veranderen in goud lag in handen van laatste starter Bram Chardon. ‘Vlak voor de vaardigheid heb ik toch de opstelling van mijn span nog omgegooid,’ vertelt Bram die hiermee koos voor dezelfde opstelling als op het WK in Tryon. Na de uitschakeling van zijn vader, die tevens titelverdediger was, wilde hij dolgraag de Europese titel in de familie houden. Maar op de versmalde poort 4 reed hij een balletje van de kegel. Zo vroeg in het parcours werd het wel heel spannend, want nu had hij geen marge meer op Benjamin Aillaud. Het tempo was goed en vervolgens reed hij vloeiend rond en maakte geen fouten meer. De titel was binnen! ‘Het was heel erg spannend, maar ik ben ontzettend blij’, straalt de kersverse Europese kampioen.

De huldiging is vanmiddag om 15.45 uur en wordt uitgezonden op FEI TV.

