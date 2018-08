Donaueschingen: Duitse titels voor von Stein en Brauchle

Georg von Stein

Pferde

Georg von Stein begon met de vijfde plaats in de dressuur en maakte dit goed door de marathon te winnen. En dat met een geleende koets, aangezien zijn eigen rijtuig al op transport is naar Tryon. Met slechts 0,47 punten in de vaardigheid stelde hij zijn vierde Duitse titel in zijn carrière zeker en gaf zichzelf hiermee een mooi vroeg verjaardagskado. Von Stein viert op maandag 20 augustus zijn 46ste verjaardag. Het zilver ging naar Dirk Gerkens, Rene Poensgen legde beslag op het brons.

Steffen Brauchle

Ponys

Twee weken geleden won de 30-jarige Steffen Brauchle al het Duits kampioenschap voor tweespan pony’s in Herchenrode, nu reed hij zijn vierspan naar het goud. na zijn zege in de dressuur en de marathon won hij met iets meer dan 13 punten voorsprong op zilveren medaillewinnares Jaqueline Walter en de bronzen Dieter Höfs.

