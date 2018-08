Donaueschingen 2018: Dressuurproef Weusthof niet op waarde geschat

“Dat gevoel had ik zelf ook”, vond Weusthof. “Het was in elk geval mijn beste dressuurproef van dit seizoen, waarin ik al onder de vijftig punten heb gereden. Maar goed, we moeten het er mee doen.” Alleen de Zwitser Rüschlin beloonde de Rossummer met de koppositie, maar daar stonden bij andere juryleden tot veler verbazing ook slechts een vijfde en een zesde plek tegenover.

Mark Weusthof eindigde vrijdagmiddag als 11e in de (bij)rubriek ‘Jacht om punten’, waarbij elke deelnemer in een speciale vaardigheid zijn eigen volgorde van de poortjes mag bepalen en zoveel mogelijk punten moet verzamelen. “Altijd een leuk onderdeel in Donaueschingen”, vindt Mark Weusthof. De proef telde niet mee voor het klassement, waarin Mark Weusthof morgen in de marathon een beslissende slag hoopt te slaan.

Bron: Hippisch Twente