Donaueschingen: Weusthof loopt eindoverwinning mis

Mark Weusthof besloot, tevergeefs, na de marathon om twee redenen te protesteren tegen het besluit van de jury die van mening was dat Dorion Fortuna, het paard linksachter in het span, in de zesde hindernis uit de strengen was geraakt. Volgens Weusthof moet dat gebeurd zijn na de hindernis. De menner heeft er bovendien veel moeite mee dat het hem persoonlijk is aangerekend, ook al is de koetsier er reglementair verantwoordelijk voor dat de paarden in de strengen blijven lopen en daarop behoort toe te zien.

“Maar hoe had ik dat moeten waarnemen, terwijl ik mij concentreer op het laatste stuk richting uitgang en dus vooruit kijk en dus nooit kan opmerken wat de achterpaarden onder mij doen?”, vraagt Weusthof zich hardop af. De Twentenaar zakte door dit resultaat terug naar een kansloze tiende positie met de vaardigheid op zondag nog voor de boeg.

Zonder de dertig strafpunten had Mark Weusthof als nummer één van start mogen gaan voor de afsluitende vaardigheidsproef op zondag, maar uitsluitsel kwam er zaterdag niet meer.

“Ik denk dat de jury nog aan het overleggen is”, aldus Weusthof op zaterdagavond. “Ze hebben in elk geval de videobeelden uitvoerig bekeken. Maar eerlijk gezegd zie ik de bui al hangen en vrees ik dat ze de straf niet terugdraaien. Ik vind het allemaal super cru en ongelooflijk zuur. Alleen in hindernis drie moest ik een extra volte maken, voor de rest liep de marathon hartstikke goed. Nu is er iets besloten waar ik zelf geen vat op heb en wat misschien het verschil maakt tussen een overwinning in een internationaal hoog aangeschreven wedstrijd of een klassering om en nabij de tiende plaats.”

“Ook vandaag werd er de hele dag nog wel over gepraat”, meldt Weusthof na afloop van de kegeltjesproef, waarin hij de winning round als vierde afsloot. “Ik moest als eerste starten en zette een scherpe tijd neer. Dat ging alleen ten koste van vier balletjes.”

Het is niet voor het eerst dit seizoen dat Mark Weusthof zijn prestaties niet in een klinkend resultaat vertaald zag. “De ene keer kwam dat door eigen toedoen, zoals in Lähden waar ik na de zege in de marathon de vaardigheid verknalde”, meent de Rossummer. “De andere keer door invloeden van buitenaf, waarop ik geen vat had. De jury wist in Donaueschingen volgens mij ook niet goed wat ze er mee aan moest. In elk geval is dit seizoen een heel stuk beter verlopen dan vorig jaar.”

Bron: Hippisch Twente

Mark Weusthof