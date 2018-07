Dr. Günzel Graf von der Schulenburg overleden

Dr. Günzel Graf von der Schulenburg was van kinds af aan actief als ruiter en menner. Vanaf zijn 50ste richtte hij zich volledig op de mensport en was succesvol met zijn tweespan op internationaal niveau. Hij ontwikkelde een bijzondere passie voor het tandem-en randemrijden en won zelfs de Derby van Hamburg met zijn tandem.

Hij was van 1997 tot 2002 voorzitter van het mencomité. Een van de belangrijkste highlights in deze periode was het door hem georganiseerde WK vierspannen 2000 in Wolfsburg.