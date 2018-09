Drebkau 2018: afgetekende overwinning voor Martin Hölle

Marco Freund wist zijn derde plaats te behouden in de vaardigheid, waarbij geen van de 47 menners foutloos wist te blijven in het parcours van Gábor Fintha. Gastheer Sandro Koalick stond na de dressuur en de marathon tweede in het klassement, maar maakte te veel foutjes en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Ook Antonie ter Harmsel zakte na vier afgeworpen balletjes naar de achtste plaats.

Na afloop van de wedstrijd konden organisatoren Torsten en zijn zoon Sandro terugkijken op een zeer geslaagde wedstrijd. Mede dankzij het middeleeuwse spektakel en het Oktoberfest op zaterdagavond waren de bezoekers in grote getale naar het kasteelpark Raakow in Drebkau getrokken. Naast de nevenactiviteiten kon het publiek uiteraard genieten van mooie mensport, waarbij de strijd om de topklasseringen tot het laatste moment open bleef. De organisatie heeft een aantal verbeterpuntjes genoteerd en kijkt er naar uit de internationale tweespantop volgend jaar van 11 tot en met 15 september te kunnen verwelkomen op het WK tweespan paarden in Drebkau.

Klik hier voor alle uitslagen, foto’s en video.

