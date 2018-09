Drebkau 2018: Antonie ter Harmsel start met zevende plaats

Met de KWPN-merrie Enola (v. Victory) en de KWPN-ruin Zardonis (v. Patijn) behaalde de 28-jarige Antonie een score van 49,43 punten. Hij eindigde hiermee nipt achter gastheer en regerend Duits kampioen Sandro Koalick. Martin Hölle werd door het vijfkoppige internationale jurycorps unaniem beloond met een score van 36,40 punten. Hölle maakte vandaag in Drebkau gebruik van de 9-jarige Eppie (v. Victory) en 7-jarige Gabber. Marco Freund reed zijn tweespan naar de tweede plaats, hij heeft morgen negen punten in te halen op Hölle in de marathon. Lars Schwitte staat op de derde plaats, gevolgd door Sebastian Warneck en de Argentijnse Amely von Buchholtz, die haar leiding na de eerste dressuurdag moest afstaan.

Antonie ter Harmsel

Morgen staat de deelnemers een mooie marathon te wachten met acht hindernissen, ontworpen door de Hongaarse level 4 parcoursbouwer Gábor Fintha. De hindernissen zijn allen compact naast elkaar gesitueerd op het hoofdterrein, zodat de verrichtingen van de menners gemakkelijk te volgen zijn.

Naast de marathon is er voor het publiek nog meer te beleven in Drebkau. Zo is er zowel op zaterdag als op zondag een middeleeuws spektakel met diverse optredens, een markt en eten en drinken. Ook aan de kinderen is gedacht met onder meer een springkussen en diverse Cowboy en Indianenactiviteiten. Morgenavond staat de eerste editie van het Lausitzer Oktoberfest op het programma in de grote feesttent, waarbij ruim 600 feestgangers verwacht worden.

Klik hier voor alle startlijsten en uitslagen en fotoalbums.