Drebkau 2018: Hanspeter Rüschlin in het zonnetje

Na zijn carrière als actieve vierspanrijder waarbij hij succesvol aan 6 Wereldkampioenschappen deelnam, maakte Rüschlin in 1995 de overstap naar het jureren. In de afgelopen 23 jaar was hij op een groot aantal internationale menwedstrijden en Europese-en Wereldkampioenschappen voorzitter of lid van het jurycorps. In Donaueschingen was Rüschlin de afgelopen 20 jaar zelfs onafgebroken aanwezig.

Als voormalig deelnemer en paardenman in hart en nieren is de 74-jarige Rüschlin een van de meest gerespecteerde juryleden in de internationale menwereld en zijn aanwezigheid zal zeker gemist worden.