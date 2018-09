Drebkau 2018: Martin Hölle bouwt voorsprong uit-Antonie ter Harmsel klimt naar 4e plaats

Er had voor Antonie een hogere klassering in de marathon ingezeten, ware het niet dat zijn wiellagers afbraken in hindernis 3, waardoor hij niet meer voluit durfde te rijden: “Ik durfde niet meer op volle snelheid de hindernissen in en uit te rijden en in de laatste hindernis maakte ik een linkerwending waarbij het rechterwiel blokkeerde, dus ik kwam niet meer vooruit,” legt Antonie uit. “Anders was ik zeker hoger geëindigd in de marathon.”

Martin Hölle staat na zijn overwinning in de marathon met zijn KWPN-ers Cheron en Gabber ruim 14 punten voor op Sandro Koalick en Marco Freund.

Voor het publiek was het genieten in Drebkau, waar alles in het teken staat van de voorbereidingen op het Wereldkampioenschap, dat van 11 tot en met 15 september 2019 plaatsvindt op de terreinen rondom het kasteelpark van Raakow in Drebkau.

Morgenochtend start de vaardigheid voor de nationale enkel-en tweespan paarden. Vanaf 13.00 uur betreden de internationale tweespanrijders het hoofdterrein. De verschillen tussen een aantal deelnemers aan de top zijn minimaal, zodat het een spannende strijd belooft te worden.

