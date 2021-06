Dressuur en Vaardigheid (meetmoment en selectie) Panningen

Volgens de huidige richtlijnen van de overheid is het nog niet mogelijk om een wedstrijd te organiseren, dus er wordt geen klassement opgemaakt en er is geen prijsuitreiking. Deelname is voor iedereen mogelijk, inclusief de impulsrubrieken en de samengestelde dressuur. Er worden ringen uitgezet van 40 x 80 / 100 meter en 30 x 60 meter.

Inschrijven is mogelijk via MijnKNHS of door het sturen van een email.

