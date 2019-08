Drie Koninklijke Onderscheidingen voor vrijwilligers Aangespannen Dag Gilze

De goed opgezette wedstrijd in Gilze was een mooie gelegenheid voor de menners om hun span te testen voor de KNHS – kampioenschappen klasse L en M, die over anderhalve week in Hengelo plaatsvinden.

Ook de Belgische international Glenn Geerts gaf mooie complimenten aan de organisatie van de Aangespannen Dag. Ooit begon zijn mencarrière in Gilze en hij maakt een vergelijk met de prestigieuze wedstrijd van Aken: “Aken is de grootste wedstrijd van Duitsland, daar is alles ook ‘top’ geregeld. Maar als je ziet wat ze dan hier in Gilze wegzetten met een veel kleiner budget, dan is dat echt fantastisch. Gilze is gelijk aan Aken, alleen wat kleiner, maar doet er zeker niet voor onder!”

