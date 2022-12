Drie nieuwe mentalenten in KNHS Perspectieventeam 2023

De scouting ging dit jaar via een uitnodiging op basis van resultaten en deelname aan samengestelde menwedstrijden. De geselecteerden stuurden vervolgens een video met onderbouwde motivatie om de bondscoach te overtuigen. Ad Aarts heeft de inzendingen beoordeeld en op basis daarvan een selectie gemaakt.

Hij selecteerde Evy van Oort die uitkomt met haar enkelspan pony. Ischa Vink rijdt tweespan pony en ook Eline Mentink ontving een uitnodiging voor het Perspectieventeam. Zij is het enige teamlid dat rijdt met een tweespan paarden.

Hoefnet zal de nieuwe leden, zoals we dat afgelopen jaren ook hebben gedaan, binnenkort aan je voorstellen.

Het Perspectieventeam 2023 bestaat uit:

De perspectieven worden in principe voor de komende drie jaar opgenomen in het team. Toch heeft Ad Aarts besloten om het termijn bij enkele teamleden te verlengen, omdat hij verwacht dat zij hierna de overstap kunnen maken naar het kader. Het termijn van drie tweespan pony rijders en één enkelspan pony rijder is helaas wel verlopen.

Enkelspan Pony

Oniek van Olst

Lotte Zaaijer

Dirk Bastiaansen

Larissa Jansma

Jordy Reuvers

Jeanine Benschop

Jur Baijens

Evy van Oort

Tweespan Pony

Jorn van Olst

Sam Couwenberg

Raymon Leliveld

Dyonne van Beelen

Anouk de Haas

Jorn Elburg

Michelle Kuivenhoven

Ischa Vink

Vierspan Pony

Manou Brans

Joris Wouda

Enkelspan Paard

Cindy Benschop

Lisa KleinJan

Niels Jonkers

Kim de Groot

Tweespan Paard

Eline Mentink

Bron: KNHS

Ischa Vink