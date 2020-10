Dries Degrieck debuteert in Wereldbeker vierspannen

De FEI maakte begin augustus al bekend, dat de 10 vierspanrijders die zich hadden gekwalificeerd voor het Wereldbekerseizoen 2019/2020 ook gekwalificeerd zijn voor het komende Wereldbekerseizoen. De FEI nam deze beslissing door het ontbreken van voldoende kwalificatiewedstrijden veroorzaakt door de vele annuleringen vanwege het coronavirus.

Op dit moment maken Lyon, Boedapest, Genève, Mechelen en Leipzig deel uit van de Wereldbeker. De finale wordt gehouden in Bordeaux op 6 en 7 februari 2021.

Dries nam in 2019 met een wild card deel aan de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen en behaalde daar de fantastische tweede plaats achter Boyd Exell. Ook op de grote indoorwedstrijd bij Koos de Ronde in Zwartewaal werd hij knap tweede achter de meervoudig Wereldbekerwinnaar en enkele weken later won hij zelfs de wedstrijd in Luik.

Dries komt aan de start in Boedapest en in Leipzig.

Dries Degrieck in actie tijdens de WB vierspannen in Mechelen 2019

