Dries Degrieck wint in Luik

Voor Glenn Geerts en Dries Degrieck werd het na Zwartewaal (20 oktober) de tweede indoor. Voor Edouard Simonet was het zijn eerste indooroptreden van het seizoen. Glenn Geerts beschikt over een speciaal indoorspan Lipizzaners en zal over twee weken aan de wereldbekerwedstrijd in Stuttgart deelnemen. Edouard Simonet gebruikte zijn deelname in Luik om een paard te proberen. Hij heeft een indoorspan met een Lipizzaner en vier warmbloeden, maar wil vanwege het lange seizoen ook regelmatig kunnen wisselen. Dries Degrieck reed met twee paarden uit zijn outdoorspan en twee paarden van een klant. Omdat het grote paarden zijn achtte hij zijn kansen voor indoorsucces op voorhand niet al te groot, maar dat pakte anders uit.

Vrijdagavond laat was de warming up ronde. Degrieck reed twee foutloze omlopen in een tijd van 218,57 seconden en was daarmee winnaar van de voorronde. Met een kleine acht seconden verschil werd Glenn Geerts tweede.

De finaleronde werd gisteren verreden. In de eerste omloop kwam Dries Degrieck op achterstand door een afgeworpen bal en een forse hapering in een hindernis. Glenn Geerts bleef hem in de eerste manche voor. Maar in de tweede omloop haalde Degrieck de achterstand weer in en versloeg Geerts uiteindelijk overall op vier seconden.

Uitslag Indoor Luik