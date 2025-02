Dries Degrieck wint van Boyd Exell tijdens KWPN Stallion Show

Onder meer zevenvoudig en regerend wereldkampioen Boyd Exell, al tien keer legde hij beslag op de FEI World Cup Driving Championships. In december 2024 won hij nog de wereldbekerwedstrijd in Geneve. Hij werd in Den Bosch vergezeld door het jonge aanstormende Belgische talent Dries Degrieck, die de overwinning tijdens de wereldbekerwedstrijd in Lyon 2024 en Stockholm 2024 op naam zette.

De overeenkomst tussen Boyd en Dries is dat hun vierspannen bestaan uit tuigpaarden en dat maakt ze absoluut fan van dit type paard. Beide menners vertelden deze avond in het kort over welke kenmerken, karaktereigenschappen, exterieur en beweging van de tuigpaarden doorslaggevend zijn voor hun succes. De fokkers van de vierspanpaarden werden ook gehuldigd. Daarna voegden Boyd en Dries de daad bij het woord met hun paarden.

Er was een hindernis met meerdere poorten opgezet evenals een klein kegelparcours. Boyd startte als eerste en vervolgens reed Dries voor de dood of de gladiolen. Onder luide aanmoediging zette hij in de eerste manche een tijd van elf seconden sneller neer dan Boyd. Ook in de tweede manche bleef Dries de regerend wereldkampioen voor met zijn vier snelheidsduivels. Wat een spectaculaire sport.

Bron: KWPN