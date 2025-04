Driesterren kwalificatie binnen voor Maaike van Roon

“Super gaaf om dan zelfs te winnen”, laat Maaike van Roon bescheiden weten. Dit goede resultaat geeft vertrouwen. “Vorig jaar was ik namelijk al van plan om voldoende 2* wedstrijden uit te rijden zodat we door kunnen naar de 3*. Maar in Exloo reed ik de E voorbij en daarna ging ik rechtstreeks naar de finish van de hindernis in de marathon. Dat had eliminatie tot gevolg. Daarna raakte mijn pony, Mellaers’s Looking 4 Lucky Luke, geblesseerd, waardoor ons seizoen in duigen viel. Ik ben daardoor heel blij dat we ons afgelopen week aan ons plan hebben kunnen houden.”

Trainingsgericht

Maaike ging op donderdag al aan de leiding naar de dressuur. Ze scoorde er 55.25 strafpunten. “Dressuurmatig heb ik hem best fijn voor elkaar de laatste tijd. Ik les ongeveer één keer per maand bij Saskia van Heesch en ik merk dat we daardoor goed blijven ontwikkelen. Hij staat heel fijn in de hand, maar dat de uitslag van de dressuur ook de einduitslag van de hele week zou worden had ik niet echt verwacht. Na de dressuur heb ik namelijk op safe gespeeld.”

De marathon was pittig, maar niet té. “Er was één hindernis met betonnen palen erin. Je had daar geen goed overzicht en moest dus precies weten waar de gaten zaten die je verkend had. Een kwestie van héél goed verkennen dus en geen risico’s nemen. Ik had eigenlijk niets te winnen in Selestat, uitrijden was voldoende!”

Ook in de vaardigheid was Maaike trainingsgericht bezig. “Dat ik die won had ik absoluut niet verwacht! Mijn pony kan in de vaardigheid namelijk iets te fanatiek worden. Dan wordt hij iets lang in zijn lichaam, worden mijn lijnen slordiger en daardoor vallen er sneller ballen. Ik wilde deze wedstrijd investeren in de toekomst en besloot daarom telkens mijn controle terug te pakken. Ik heb het hele parcours in draf gereden, hij moest echt even op mij blijven wachten. Dat ik tien strafpunten had voor tijd viel me heel erg mee, het had me ook niet verbaasd als ik door de vaardigheid gekelderd zou zijn in het klassement!”

CAI Harich-Gaasterland

Maaike heeft nu voldoende 2* wedstrijden uitgereden en mag daarom 3* starten. “Omdat het destijds zo goed ging in het M, besloot ik extra uitdaging te zoeken bij de 2*. Daarnaast vind ik het heel gaaf om in het buitenland te rijden. Dat is echt wel anders, al heb je het alleen maar over het regelen van de papieren, het betalen van tol onderweg en de reis! Ik was sowieso al van plan om in Harich te rijden eind juni, het was alleen nog de vraag of dat in het Z zou zijn of 3*. We gaan dus voor de 3* en daar heb ik heel veel zin in!”

Secretariaat CAI Kronenberg

Na thuiskomst van de wedstrijd in Selestat is Maaike direct doorgegaan naar Kronenberg. Ze verzorgt daar het secretariaat van de internationale wedstrijd deze week. “Het is druk, maar het was de enige mogelijkheid om het op deze manier te combineren. Midden in het seizoen wil ik mijn pony niet zomaar een hele week stilzetten, maar direct na een wedstrijd krijgt hij altijd een weekje vrij. Het past dus voor ons beide precies zo!”

