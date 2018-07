Driving Diner op 4 augustus bij Hoofdstad Aanspanning

De deelnemers zijn gekleed in een stijl die bij hun rijtuig past. Tijdens het “Driving Diner” krijgen de koetsiers en hun passagiers tijdens de diverse stops een smakelijk gerechtje voorgeschoteld.

De aanspanningen vertrekken om 16.00 uur vanaf pensionstal Heidehoek, Oud Eemnesserweg in Eemnes. Bij de eerste stop om 17.15 uur (Woensbergweg 11 in Blaricum), wordt het voorgerecht geserveerd. De tweede stop is om 18.30 uur bij het Oranje Weitje aan de Torenlaan in Blaricum. Om 20.00 uur, tijdens de derde en laatste stop bij de Poffertjeskraam in Laren is het tijd voor het nagerecht. Om 21.00 uur zijn de rijtuigen weer terug op het inspanterrein.

Het publiek is van harte welkom om de rijtuigen en de paarden te bezichtigen tijdens de stops en op het inspanterrein. Meer informatie is te vinden op www.hoofdstadaanspanning.nl.