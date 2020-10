Driving Valkenswaard International richt vizier op 2021

In het interview geeft Ludo Hertroijs een kijkje in de keuken van de organisatie van een internationale menwedstrijd. Hij vertelt niet alleen hoe de voorbereidingen gingen, maar ook hoe het proces van afzeggingen verliep nadat de burgemeester van Valkenswaard de vergunning had ingetrokken. ‘Natuurlijk was de teleurstelling onbeschrijflijk groot en waren er tranen,’ vertelt hij over de anticlimax. ‘Maar het siert ons organisatiecomité dat we gelijk in de planningsmodus gingen. Een half uur nadat we wisten van het intrekken van de vergunning waren we bezig met ‘wat nu’. We dachten meteen weer in oplossingen en hebben zelfs nog gekeken of we alles konden verplaatsen naar Duitsland. Het klinkt misschien gek, maar iedereen die erbij was betrokken heeft er ondanks alles uiteindelijk een goed gevoel aan over gehouden, want we blijven vooruit kijken. We weten dat we met elkaar in staat zijn om in een korte tijd een internationaal topevenement neer te zetten. En dat gaan we volgend jaar gewoon weer doen.’

De internationale driesterrenwedstrijd DVI 2021 staat op de kalender van 28 juli tot en met 1 augustus.

Bekijk hier het hele interview

