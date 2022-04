Driving Valkenswaard International volop in voorbereiding

De terreinen op de thuislocatie van vijfvoudig wereldkampioen Boyd Exell zijn bij uitstek geschikt voor het internationale evenement op driesterrenniveau. De hoofdpiste, gelegen voor het centrale gebouw, bevindt zich op een ideale plek voor het publiek om de sport te volgen en te genieten van een hapje en een drankje. Donderdag 9 en vrijdag 10 juni staan in het teken van de dressuur. Op zaterdag 11 juni is de spectaculaire marathon met 8 zeer verschillende hindernissen. Daaronder natuurlijk de waterpartij en de unieke hindernis op de heuvel. De ontknoping is op zondag 12 juni met het rijden van de vaardigheidsproef, die garant staat voor veel spanning.

Mooie entourage

Vanwege de royale trainingsvelden, de prima voorzieningen en de fraaie entourage komen menners uit de hele wereld graag naar Valkenswaard om mee te doen. Voor de vierspannen is Driving Valkenswaard International gelijk een goede graadmeter voor het wereldkampioenschap dat in september in Italië wordt verreden. Parcoursbouwer Josef Middendorf, die ook het WK bouwt, is dit jaar verantwoordelijk is voor de parcoursbouw in Valkenswaard. Verder telt de wedstrijd voor de vierspanrijders mee voor kwalificatie voor de wereldbeker van het komende indoorseizoen.

Publiek is welkom

Nadat het evenement vorig jaar door corona zonder publiek werd verreden, is het publiek nu van harte welkom. Voorzitter Ludo Hertroijs: “We kijken er naar uit om Driving Valkenswaard International weer op de ‘normale’ manier te organiseren. Vorig jaar hadden we een fantastische wedstrijd met een sterk deelnemersveld. Maar met publiek erbij krijgen we veel meer sfeer en kunnen jong en oud genieten van de prestaties van de internationale top. Bovendien bieden we onze sponsoren nu weer een wedstrijd met alles erop en eraan. Ons bestuur en het vrijwilligersteam hebben er enorm veel zin in!”

Foto: Petra Visser

