Driving Valkenswaard International: voorproefje op komende kampioenschappen

In oktober 2020 was alles tot in de kleinste details geregeld om het WK vierspannen in Valkenswaard te houden. Helaas kon dat op het allerlaatste moment niet doorgaan vanwege de aangescherpte coronamaatregelen. De organisatie besloot direct bij de start van de voorbereidingen voor de editie van 2021 om sowieso geen publiek toe te laten zodat de wedstrijd coronaproof is. De veiligheid van de deelnemers en de vrijwilligers staat voorop. “Natuurlijk is het heel jammer voor de wedstrijd, maar we zijn al blij dat het dit jaar kan doorgaan,” zegt voorzitter Ludo Hertroijs. “De deelnemers staan voorop. Zij kijken allemaal uit naar een mooie wedstrijd en daar gaan we voor zorgen.”

De wedstrijd

De vierspannen strijden niet alleen om individuele prijzen, want er is ook een landenwedstrijd. De wedstrijd telt bovendien mee voor de wereldbekerkwalificatie. Gastheer Boyd Exell komt uiteraard aan start, maar ook de volledige Nederlandse, Belgische, Franse en Duitse top doen mee. De wedstrijd is voor hen een voorbereiding op het Europees kampioenschap dat begin september in Boedapest plaatsvindt.

Opmaat naar WK

Voor de tweespannen geldt de wedstrijd in Valkenswaard als een goede laatste graadmeter in de aanloop naar het Wereldkampioenschap Limburg 2021 in Kronenberg (8-12 september). Onder andere regerend wereldkampioen Martin Hölle uit Hongarije en de kersverse Nederlands kampioen Raymond Letteboer komen aan start. Na Valkenswaard maakt bondscoach Ad Aarts bekend, welke 9 deelnemers worden afgevaardigd naar het WK.

Programma

Na de dressuur op 29 en 30 juli, rijden de aanspanningen op zaterdag 31 juli de marathon. De vaardigheidsproef vormt op zondag 1 augustus het sluitstuk van de wedstrijd. Na vier dagen topsport is dan bekend wie de winnaars zijn.

Naar de website van Driving Valkenswaard International

Klik hier voor het deelnemersoverzicht