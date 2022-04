Driving Valkenswaard International zoekt vrijwilligers

De volgende functies zijn nog open:

Woensdag 8 juni van 18.00 – 20.00: schrijver keuring

Donderdag 9 juni: schrijver of computerbediening dressuur

Vrijdag 10 juni: schrijver of computerbediening dressuur

Zaterdag 11 juni: koerier, start/finish marathon, (hoofd) hinderniswaarnemers

Zondag 12 juni: assistent vaardigheid

Aanmelden

Heb jij een van bovenstaande dagen tijd en lijkt het je leuk om mee te helpen of heb je nog vragen? Meld je dan aan of neem contact met ons op via [email protected]

We verwelkomen je graag in ons team!