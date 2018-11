Drukbezochte Open Dagen bij Chr. van den Heuvel & Zonen in Valkenswaard

Zoals elk jaar werden de belangstellende bezoekers op persoonlijke wijze en zeer gastvrij ontvangen door de familie Van den Heuvel.

De mooie collectie nieuwe wagens, antieke rijtuigen, het ruime assortiment aan mensport-accessoires en alle standhouders hadden aan belangstelling van de vele bezoekers niets te klagen. Ook in het Rijtuigenmuseum Valkenswaard was het genieten van een prachtig stuk historie en een indrukwekkende collectie antieke rijtuigen, tot in de puntjes gepoetst en verzorgd voor het publiek.

De familie Van den Heuvel blikt terug: “We kijken als familie tevreden terug op drie drukbezochte en gezellige dagen, maar uiteraard is iedereen ook buiten de Open Dagen altijd van harte welkom op ons bedrijf.” . En iedereen die de familie Van den Heuvel kent zal dat beamen!