Drukbezochte Paasshow Van den Heuvel en Van der Wiel

“Het waren twee zeer geslaagde dagen”, laten Henk van der Wiel en Eric van den Heuvel weten. “Het was beide dagen volle bak en erg gezellig. We hebben veel mensen hier uit de buurt mogen ontvangen, die geïnteresseerd waren in wat we doen en een kijkje wilden nemen in het rijtuigenmuseum. Daarnaast waren er ook bezoekers uit Zwitserland, Ierland, België en Duitsland”, aldus Eric. “Daar sluit ik me bij aan”, vertelt Henk. “Er was heel veel volk en we hebben fijne gesprekken kunnen voeren.”

Volgend jaar openen Van den Heuvel en Van der Wiel de deuren weer tijdens pasen. Dat valt dan op 31 maart en 1 april 2024.

