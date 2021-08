Duits kampioenschap 2021: Goud voor Michael Brauchle en Sandro Koalick

Vierspannen

Brauchle werd vijfde in de dressuur, won de marathon en had daarmee voldoende voorsprong op zijn concurrenten Georg von Stein en Christoph Sandmann. Von Stein liep tegen te veel fouten aan in het afsluitende vaardigheidsparcours van Josef Middendorf en eindigde net naast het podium. Het zilver ging verdiend naar Christoph Sandmann terwijl Rene Poensgen dik tevreden was met het brons. Voor Poensgen had de bronzen medaille een extra positieve dimensie nadat zijn bakkersbedrijf enkele weken geleden onder water stond met alle nadelige gevolgen vandien.

Naast het Duits kampioenschap streden de vierspanrijders ook in de internationale wedstrijd. Hierin presteerde Mark Weusthof uitstekend. De Twentenaar eindigde als derde in de marathon en wist als enige foutloos binnen de toegestane tijd te blijven in de vaardigheid waarmee hij beslag legde op de derde plaats in het internationale veld.

Michael Brauchle (archieffoto)

Tweespannen

Sandro Koalick is momenteel de te kloppen man bij de tweespannen. Met zijn overwinning in de dressuur, derde plaats in de marathon en slechts enkele strafpunten voor tijdsoverschrijding in de vaardigheid kon niemand zijn vierde titel in gevaar brengen. Anna Sandmann nam zowel bij de twee-als de vierspan paarden deel. Bij de vierspannen werd ze zevende, bij de tweespannen won de dochter van Christoph Sandmann zilver. Het brons ging naar de wereldkampioene van 2011 Carola Slater-Diener die de marathon won. In het internationale deelnemersveld moest zij alleen de Amerikaan James Miller voor zich dulden, die de beste buitenlandse deelnemer was.

Sandro Koalick (archieffoto)

