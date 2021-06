D+V Tilburg: alleen maar stralende gezichten

Alles zat mee in Tilburg: een enthousiaste Menvereniging De Postkoets, veel inschrijvingen, publiek, twee prima te rijden dressuurbanen, een groot losrijterrein tussen de parkeerplaats en het vaardigheidsparcours in en prachtig weer. Ring 1 werd halverwege de middag vergroot naar SWM – afmetingen, zodat de samengestelde menners hun dressuurproef ook konden oefenen.

Hoewel Corin Sweegers van het secretariaat er, na anderhalf jaar geen wedstrijden, weer even aan had moeten wennen om een programma op te stellen dat naar iedereens zin was, verliep alles vlekkeloos. Ze vertelt: “Tot op zaterdagavond bleven er menners bellen of ze nog mee konden rijden, maar op een gegeven moment heb ik er een streep onder gezet. Ik had de startlijsten na twee keer aanpassen definitief uitgeprint.”

Het geeft echter wel aan hoeveel zin iedereen weer heeft om op wedstrijd te gaan, zelfs nu er nog steeds geen opmaak van een klassement en prijsuitreikingen toegestaan is.

Dat de organisatie een ervaren menvereniging is, bleek wel uit het feit dat het programma goed op tijd liep. Het was genieten voor alle aanwezigen en ondanks dat de menners en paarden soms wat onwennig langs de jury onder de parasol gingen, zag iedereen,, organisatie, deelnemers en jury er blij en tevreden uit.

Dressuurjury Trix van der Kolk reageerde opgetogen: “Wat fijn om jullie allemaal eindelijk weer te zien!”

Brenda Uiterwijk