D&V Westendorp: tandemrijder Theo Viets enige dubbel foutloze

Van Tilburg neemt na vandaag de leiding over in de dressuur-tussenstand van de Achterhoek Bokaal Mencompetitie. In de vaardigheid blijft Iris te Ronde, die in Westendorp met haar tweespan vosbonte Shetlanders een bal had in de vaardigheid, nog aan de leiding.

In de strijd om de Hippisch Achterhoek Bokaal dressuur en vaardigheid gaat Patrick Wormgoor met zijn Welsh sectie C pony nu aan de leiding.

Dagprijzen

Uiteraard werd in Westendorp niet alleen om competitiepunten gestreden, maar ook om de verschillende dagprijzen. In ring 1 wisten zes menners boven de 200 punten te scoren. In de gecombineerde rubriek enkelspan paard klasse B en L won Huib Goetheer met 219 punten voor de L-proef.

Truus Middelkoop-Wastenecker won de gecombineerde rubriek enkelspan paard klasse M / Z / ZZ met 204,5 punt voor de Z-proef; bij de enkelspan pony’s won Frans van Tilburg de klasse M met 212 punten en Henk Ligtenbarg bij de B en L met 202,5 punt voor de B-proef.

In ring twee werd vier keer een puntentotaal boven de 200 behaald. Frans van Tilburg schreef met 223 punten zijn tweede proef op zijn naam. Bij de tweespan pony’s won Freddy Avezaat de klasse B met 204 punten en Henk Ligtenbarg won met 203,5 punten. Hetzelfde puntenaantal was er voor enkelspan paard – menner Mark Biesheuvel , die de tweede proef won.

Vaardigheid

De vaardigheid werd door vier deelnemers foutloos afgelegd en zij mochten barrage rijden. Theo Viets, de enige tandem – deelnemer was uiteraard al verzekerd van de winst in zijn rubriek, maar hij reed bovendien met zijn Dartmoors als enige een foutloos barrageparcours.

Patrick Wormgoor won de rubriek enkelspan pony’s klasse L, ten koste van Hans Lenderink die uitgesloten werd in de barrage. Freddy Avezaath was bij de tweespan pony’s klasse L de beste met een foutloos basisparcours en dertien strafpunten in de barrage.

Theo Viets

Achterhoek Bokaal Mencompetitie: D&V Harreveld 11 augustus

Op de Achterhoek Bokaal mencompetitie-kalender is de dressuur en vaardigheid wedstrijd op 11 augustus in Harreveld (organisatie In ’t Tuug) nu officieel toegevoegd en er kan worden ingeschreven via MijnKNHS.

Om voor de Achterhoekbokaal men-dressuur in aanmerking te komen dienen de combinaties minimaal zeven (van twaalf) dressuurproeven te hebben gereden. Voor de vaardigheidsbokaal dienen minimaal vier (van zes) vaardigheidsproeven te zijn verreden. Om in aanmerking te komen voor de Hippisch Achterhoek bokaal tellen zeven dressuurproeven en vier vaardigheidsproeven mee.

Klik hier voor alle uitslagen en de tussenstand in de Achterhoek Bokalen