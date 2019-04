DVI presenteert bid voor EK vierspannen 2021

vlnr: Manuel Bandeira de Mello, Hugh Scott-Barrett, Cindy Timmer

Afgevaardigden van de FEI afdelingen Legal, Digital & Broadcasting, Sponsorship & Event Management, Communication, Driving, Finance en Veterinary volgden met aandacht de presentatie, die in een vriendelijke en harmonieuze sfeer plaatsvond. In de presentatie werd de nadruk gelegd op DVI plus: Driving Valkenswaard International is meer dan een internationale menwedstrijd. Met programma onderdelen als de Bike Challenge, het touwtrekken en de Pro-Am Challenge wordt het hele team rondom de menner betrokken bij het evenement. DVI wordt georganiseerd voor en door menners en heeft in de afgelopen drie jaar bewezen een kampioenschapswaardige wedstrijd neer te kunnen zetten. Het EK vierspannen 2021 zou een mooie aanvulling kunnen zijn en de kandidatuur wordt van harte ondersteund door de Gemeente Valkenswaard, die DVI vanaf haar eerste editie in 2016 al steunt.

De voorkeursdatum voor het EK vierspannen 2021 is van 29 juli tot en met 1 augustus zodat het kan dienen als laatste selectiewedstrijd voor het WK tweespannen 2021 tijdens het eerste septemberweekend in Kronenberg.

Ook Boedapest heeft zich kandidaat gesteld voor dit EK. De FEI beslist op 19 juni 2019 aan wie het EK wordt toegewezen.

www.drivingvalkenswaard.com