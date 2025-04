€23.300 ingezameld door JENS Foundation in Kronenberg

Door de geweldige inzet van de betrokkenen is er maar liefst €23.300 ingezameld. Dit bedrag gaat naar een heel bijzondere menwagen voor Stichting ORO.

“Wat zijn we trots en dankbaar! Deze fantastische opbrengst is een sprankelend bewijs van wat we samen kunnen bereiken. Een groot dankjewel aan iedereen die deze avond onvergetelijk heeft gemaakt: onze gulhartige donateurs, de creatieve hapjesmakers en de grote inzet van onze veilingmeester Joost én de vriendengroep van Jens”, laat de organisatie weten.

