Eretitel ‘Fahrmeister’ toegekend aan Eckardt Meyer

De titel ‘Fahrmeister wordt door de Duitse Hippische Federatie (FN) toegekend aan personen die zich onderscheiden door hun lange en gedreven inzet als trainer met uitstekende resultaten, die uitstekende persoonlijke prestaties hebben geleverd én zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de mensport en de paardenhouderij. Eckardt Meyer is na de in 2020 overleden Bernhard Duen, Michael Freund en Ewald Meier pas de vierde trainer die deze titel draagt. Fritz Otto-Erley, coördinator mensport van het Duitse Olympisch Comité voor Paardensport (DOKR), sprak lovende woorden. “Het is een eer”, zei hij terwijl hij zich tot Meyer wendde: “Jij verdient het!”

Eckardt Meyer was zeer succesvol als springruiter voordat hij zijn focus verplaatste naar de mensport. In 1991 werd hij Duits kampioen met zijn tweespan paarden en in 1990 en 1994 werd hij het zilver. Op de Wereldkampioenschappen in deze discipline won hij in 1991 de individuele zilveren medaille. Twee jaar later won hij samen met het Duitse team opnieuw zilver.

In 1995 nam hij de taak als bondscoach voor de Duitse enkel- en tweespan paarden op zich. In de jaren die volgden verzamelden de enkel- en tweespannen onder leiding van Meyer zes gouden, vijf zilveren en zes bronzen medailles op verschillende Wereldkampioenschappen. Eckardt Meyer werd in 2012 onderscheiden met het zilveren ‘Deutsche Reiterkreuz’ voor zijn grote inzet voor de mensport.

Sinds 2019 is hij DOKR-eretrainer en is nauw betrokken bij de enkel- en tweespan paarden, afhankelijk van welke discipline dat jaar naar het WK toewerkt. In die korte tijd werden er vijf medailles binnengehaald, waaronder het teambrons van de enkelspannen in Le Pin au Haras in Frankrijk dit jaar.

Bron: FN

Eretitel 'Fahrmeister' toegekend aan Eckardt Meyer (c) Foto Kaup