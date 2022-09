Een heel weekend vol mensport in Hengelo

Ondanks de regenval in de morgen, waren de organisatie, vrijwilligers, juryleden en deelnemers in opperbeste stemming.

Juryleden Van Hulst en Wilbrink stonden vroeg klaar voor het volle programma en zij konden concluderen dat er goed gereden werd en er mooie resultaten zijn behaald.

De bouw van het vaardigheid parcours was in handen van de ervaren Bennie Steenblik. Hij had een fijn te rijden, uitdagende vaardigheid neergezet.

Oefendag en vooruitblikken naar de SWM

Een dag later vond de Oefendag plaats. Er waren TREC – hindernissen voor de menners en een cross voor de ruiters. De marathonhindernissen waaronder de waterbak waren beschikbaar voor de ruiters en menners van de eigen vereniging, maar ook de ‘buurt-verenigingen’ waren uitgenodigd. Het vaardigheidsparcours van zaterdag was nog blijven staan, een mooie gelegenheid om te oefenen.

Tijdens het weekend van 8 en 9 oktober organiseert de vereniging de jaarlijkse samengestelde menwedstrijd. Inschrijven is niet meer mogelijk, maar iedereen is welkom om te komen kijken en de rijders aan te moedigen.

