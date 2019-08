Een nieuw woord voor marathon

Sinds 1975 (en misschien al daarvoor) staat het woord ‘marathon’ in de wedstrijdreglementen. Het is dus een term die al heel lang meegaat. Maar is het nog eigentijds? En nog belangrijker: past het wel bij dit wedstrijdonderdeel?

Onder andere op aandringen van de Hongaarse nationale federatie wil de FEI de naam in 2021 aanpassen. Ze denken na over een nieuwe omschrijving. De Hongaren vinden de term ‘marathon’ ouderwets en stellen voor het ‘Cross Country Driving’ te gaan noemen.

Hoefnet is benieuwd wat de menliefhebbers ervan vinden. Wat is een passende nieuwe naam? Het moet niet alleen eigentijds zijn, maar ook duidelijk maken wat het wedstrijdonderdeel betekent.

De marathon nu

De marathon vroeger