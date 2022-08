Eerste CAIO Baborówko van 1 tot 4 september

Het Baborówko Equestrian Center staat bekend om zijn internationale eventing en springwedstrijden, maar daar wordt nu de mensport aan toegevoegd.

“We verwachten veel Europese top-menteams aan de start en we kijken er naar uit om hen te laten kennismaken met de beroemde gastvrijheid van Baborówko. Het is een eer, maar zeker ook spannend, om een landenwedstrijd voor hen te mogen organiseren”, zegt evenement-directeur Henryk Jan Święcicki.

De locatie heeft onder andere drie zandpistes met drainage

Eén van de vijf

De wedstrijd is één van de vijf CAIO’s die met vier sterren gedoteerd is naast de CAIO4*-H4 and CAIO4*-H2 ook het Pools kampioenschap voor de vierspannen. Het totale prijzengeld van 73.000 euro, maar ook de fantastische sfeer is een goede reden voor zowel de deelnemers als het publiek om naar het Poolse Baborówko af te reizen.

Op de terreinen liggen drie grote ringen met een eb- en vloedbodem van kwartszand. Na aankomst en de veterinaire keuring wordt op vrijdag de dressuur verreden. Zaterdag is marathondag en de wedstrijd wordt op zondag afgesloten met de vaardigheid en prijsuitreikingen.