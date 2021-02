Eerste CTA van 2021 in juli

Het zuivelmuseum Erve IJzerman is de centrale locatie van dit CTA. De aanspanningen gaan individueel van start en de sherrystop is in stijl op kasteel Vosbergen. De tocht wordt omlijst door Jachthoornblazers de Vlijtblazers. Het défile wordt afgenomen door burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde. Organiserende club Het Wapenvelds gerij belooft de deelnemers een rit langs de mooiste plekjes in de omgeving. Deze jubileumeditie wordt gezellig afgesloten met muziek van de Lesselbloazers.

