Eerste editie indoor Menspektakel Putten smaakt naar meer

René Schuiling had een gevarieerd parcours met verschillende mogelijkheden neergezet. De kleurrijke hindernis met een fonteintje in het midden was voor de minder ervaren combinaties het lastigst. De ervaren menners konden op een aantal plekken in het parcours tijdwinst boeken door met extra risico heel kort naar de volgende poort te draaien. De beste deelnemers kwamen ’s avonds opnieuw aan start voor de allesbeslissende finale.

Jaap de Vries reed een foutloos finaleparcours

Balletjes beslissend

Het meest spannend waren de enkelspanrubrieken en de tweespan ponyrubriek. Anouk van de Beek is bij de ponyenkelspannen bezig aan een sterk indoorseizoen met de pony Magic Power van haar opa. Ook gisteren was ze in de finale het snelst, maar ze tikte er twee ballen af wat haar op een totaal van 121.85 bracht. Daarmee ging de overwinning naar eerste starter Lisanne van Meerten. Het verschil zat achter de komma, want Lisanne finishte in een knappe foutloze rit in 121,13.

Bij de enkelspan paarden reed Elsbeth Broekhuis met Phiero de snelste tijd, maar al op de tweede poort reed ze er een balletje af. Daarmee kwam haar totaal op 119,69. Laatste deelnemer Jaap de Vries wist wat hij moest doen. Hij klokte een snelle tijd én liet alles liggen. Zijn 118,90 bracht hem het oranje lint.

Kleine verschillen

Gijs van Veluw ging bij de tweespan pony’s als eerste van start en bleef gelijk foutloos. Daarmee legde hij druk op de concurrentie. Die maakten allemaal een foutje, maar waren ook sneller. Het zat dicht bij elkaar. Wout Jan van Veluw stuurde de pony’s van Rowan Timmer naar 123,21 en was 0,16 (!) seconden sneller dan Wout Kok. Maar Geert van Dijk pakte de overwinning in 120,85.

Bij de tweespan paarden won Edwin Spek en bij de pony langspannen was Eline Geurs het snelst.

Geert van Dijk won de tweespan ponyrubriek

Op naar 2023

De organisatie wist van tevoren niet wat ze kon verwachten en kijkt terug op een geslaagde eerste editie. Ze hebben al besloten om het programma volgend jaar op te rekken naar de vrijdagavond. Zo komt er meer ruimte in het tijdschema en kunnen er meer menners deelnemen. De datum is al bekend: 15 en 16 december 2023.

Klik hier voor alle uitslagen

